Los partidos hay que jugarlos

Se burlaban de la derrota de Argentina. Hasta el más anti fútbol del pueblo me llamó o me escribió un mensaje para verdulearme por la caída de Argentina frente a Arabia Saudí. Como si yo no recordara que en primeras fechas mundialistas hemos pinchado con equipos como Bélgica y Camerún. Los argentinos tenemos el cuerpo hecho a este tipo de vicisitudes. Pasadas dos semanas, otros han vivido en carne propia un revés que no estaba en los pronósticos. España pasó a gatas, dándole las gracias a Alemania, que, paradojas del fútbol, le ganó a Costa Rica y eso permitió la clasificación de la Roja, ese mismo día cayó ante Japón que ya le había ganado a los teutones. Alemania se fue a casa, Uruguay y Dinamarca también, Corea del Sur le hizo la boleta a Portugal y antes Túnez a Francia. Ningún equipo sumó nueve puntos de nueve en disputa. Estas cosas son las que tiene el fútbol, y si no miren a Marruecos que ahora espera a España en octavos de final. Morocco clasificó primera de grupo. Nada de eso estaba en los planes, pero ha sucedido. Ya no se gana a nadie solo con la camiseta. Lejos queda el 8 a 0 de Alemania a Arabia del mundial 2002, un resultado que demostraba la superioridad de una federación sobre otra. Los siete goles de España a Costa Rica han sido un accidente porque tampoco es lo normal.

Un dato a tener en cuenta; catorce de los jugadores de Marruecos han nacido y crecido en Europa, no como creen algunos, en las dunas del Sahara. Marruecos sigue y Bélgica, donde residen muchos marroquíes, de regreso a Bruselas en la fase inicial. Que una de las llaves es más accesible que la otra, en teoría, puede ser, pero a los hechos me remito. Todos los equipos tienen en general las mismas capacidades físicas. Técnicamente hay un puñado de jugadores que marcan la diferencia, pero saltar al campo pensando en el próximo partido es un error. Brasil pagó alinear a los suplentes y por un gol no quedó segundo, lo que cambiaba lo que resta de campeonato.

Como diría mi viejo, los partidos hay que jugarlos, y todavía quedan varios.