Los tres partidos de un técnico

Los partidos se disputan una vez, pero en realidad se juegan tres veces. El primero es el que se sueña. El onírico es el partido ideal. Es el que nunca se pierde, donde los entrenadores no corren peligro porque la victoria está asegurada, el que contenta y alimenta por igual. Nada falla y todo sale perfecto, según lo previsto. Las jugadas de estrategia dan goles. El juego fluye, por una banda y la contraria. Los jugadores forman sociedades. Los delanteros atacan y los defensas y el portero se muestran inexpugnables. El árbitro se equivoca, pero nunca en contra. El segundo partido es el terrenal, el de carne y hueso. Ese el que se juega y se ve, huele y sufre. La perfección es imposible y los jugadores se paran cuando tienen que correr y corren cuando se tienen que parar. Los árbitros reparten errores, los pájaros cantan y las nubes se levantan.... Y el tercero es el que ha pasado y se repasa, mental y oralmente, con la cabeza y de palabra. Y ese el que suspenden muchos técnicos. Los hay que quieren ganar en la sala de prensa el partido que han perdido sus jugadores minutos antes sobre el césped. Utilizan para ello toda suerte de técnicas de camuflaje y una colección de excusas. Muchos, casi legión, son los que falsean la realidad y muy pocos quienes tiran de honestidad y reconocen la verdad. Manolo Jiménez no está en este segundo grupo. El técnico de la UD Las Palmas es un sevillano de pueblo, de Arahal, donde no se pierde su Semana Santa y ejerce de cofrade de su Hermandad. Se santigua antes de cada partido y luego le sale la soberbia cuando habla, como demostró tras encajar 3-0 en el Mediterráneo. Diego Martínez, gallego de nacimiento, criado en la cantera del Sevilla, le traicionó el subconsciente y confundió el partido que había soñado con el que su equipo, el Granada, jugaba contra la UDA en Los Cármenes. Y quiso ganar con la palabra antes de que lo hicieron sus pupilos. Y se retrató como lo hizo el entrenador pío-pío.