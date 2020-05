Los tres partidos

Hubo muchos futbolistas durante la temporada que tuvieron grandes altibajos. La UD Almería ha vivido los típicos vaivenes de los clubes de segunda división, donde al ser una competición tan competitiva e igualada todos los equipos acaban teniendo rachas malas que les aleja de sus objetivos y rachas buenas donde parece que tienen a tiro lo que se proponían conseguir a comienzo de temporada. En esta categoría esas rachas a veces equivalen a los famosos tres partidos. En tres partidos te metes arriba o en tres partidos parece que vas a descender. Bien, pues esto en parte también ha sucedido con alguno de los futbolistas clave de los rojiblancos. Analicemos primero al futbolista que marca las diferencias esta temporada: el uruguayo Darwin. Como delantero qué es, sus rachas pueden estar supeditadas a los goles que consiga marcar. Pero es que hay más. Darwin es un futbolista capaz de proveer al equipo de último pase e incluso cuando retrasa su posición unos metros, tiene criterio para dotar de elaboración y profundidad en la zona de tres cuartos. Si miramos sus números su notable puede convertirse en sobresaliente en las últimas jornadas que restan por disputarse, pese a ser todavía un chico muy joven la UDA necesita que se eche el equipo a su espalda porque su calidad es de otra categoría.

En este tobogán de estados de forma Lazo no se encontraba en su mejor momento. Después de encadenar grandes partidos en el primer tramo de temporada, su rendimiento estuvo quizás un poco por debajo en los últimos partidos antes del coronavirus. Petrovic se acercó a la línea de Lazo en cuanto a rendimiento y Juan Muñoz no era tan decisivo como antes de navidad, que unido a los cambios de sistema le valió algún que otro banquillazo. En cuanto a la portería el hecho de hacer cambios en un posición tan especifica se debe a un bajón en el rendimiento. Un entrenador no cambia a un portero si no es porque el que está jugando no lo está haciendo al nivel que piensa que puede aportar, o si su rival por un puesto es considerado de mayor calidad. En cualquier circunstancia el conjunto de José María Gutiérrez tiene que despertar. Dar un buen nivel regularmente es lo que te hace ascender de forma directa, siempre teniendo en cuenta que los famosos tres partidos te pueden hacer soñar o vivir la peor de las pesadillas en tan solo un abrir y cerrar de ojos.