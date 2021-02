La partitura de Chick corea

La grandeza de Chick Corea. Sentimos profundamente que te hayas ido querido Chick.

Un grupo de socios y amigos de Clasijazz fuimos con ilusión hace 15 años al Festival de Jazz de Vitoria para disfrutar del Festival pero sobre todo de las Jams del Hotel Canciller Ayala donde se hospedaban los músicos y conseguimos también hospedarnos nosotros con gran suerte. Cada noche era interminable y esperábamos con deseo máximo la master que daba nuestro ídolo Chick Corea en el Auditorio.

Lo recuerdo como si fuese ayer. Llevaba más de 10 años queriendo hablar con él porque mi profesor de piano y querido amigo Luis Gázquez Abad me regaló una cinta que grabó de un vinilo descatalogado donde tocaba Chick Corea y Frederich Gulda donde interpretaban el concierto para dos pianos de Mozart y una de las obras más bellas que jamás había escuchado La fantasía para dos pianos de Chick Corea.

Una obra que me dejó patidifuso y que era una verdadera joya. Qué armonía y qué trasfondo flamenco. Todo un viaje que escuché más de 1.000 veces. Mi sueño era conseguir esa partitura (y hay que decir que hasta entonces partitura que quería encontrar, la encontraba, menos esta...) Más de 10 años de búsqueda porque era mi sueño regalársela a Luis para tocarla juntos.

El caso es que fue tímidamente a la Master y desde la última fila del gran auditorio, preguntó si teníamos preguntas y yo no lo pude evitar... Llevaba toda la vida escuchando esa joya y queriendo poder tocarla y durante 10 años no di con la forma de conseguir la partitura y mira que busqué incansablemente, llamando a todos los estudios donde había grabado y locuras de este calibre.

Con muchos nervios le pregunté que si sabía si se había editado o donde podía conseguir esa joya grabada en el año tal con tal y demás.

Él se alegró mucho que le preguntara por ese momento de su vida e intentaba recordar en qué estudio o donde podía tener el manuscrito , pero claro entre tanta gente y preguntas se quedó pensativo y me dijo simplemente que escribiera a chickcorea.com.

Una obra que se había tocado como mucho dos veces por entonces. Yo estaba emocionado porque me contestara en directo, eso sí, pero claro con casi ninguna probabilidad de poder conseguir la partitura y menos escribiendo a una genérica web de chickcorea.com. No obstante como soy muy fantasioso , escribí al correo para decir lo que estaba buscando aunque sabía que era imposible porque lo mismo ni existía nada y menos que te contestara uno de miles de filtros que habrá. Pero la esperanza nunca se pierda , aunque yo ya me fui contento.

A los seis meses llegó un sobre a mi casa con el manuscrito original de la Fantasía para dos pianos de Chick Corea firmado por él y dedicado. Yo no paré de llorar durante mucho tiempo de emoción. ¿Cómo una persona de ese calibre y quizás la más ocupada del mundo entero? En la cima de su carrera perdiera el tiempo en mandarme un sobre a mi casa de Almería con la partitura original donde se ven las digitaciones y dedicada.

Es la más bella joya que guardo y donde demuestra que su grandeza además de su colosal e inigualable Música era de otro planeta. Esa partitura la pude tocar con mi querido profesor Luis Gázquez que también estará ahora junto a Chick Corea compartiendo lo más preciado que tenemos y nos hace tan libres: La música. Te queremos querido Chick.