El pasado cultural

Almería es esa ciudad en la que en los fines de semana no pasa nada. Vive anclada en aquellos tiempos del pasado que recuerdan a la mayoría de los pueblos de la provincia en que los mayores salen 'al tranco la puerta' y los jóvenes se comen unas pipas en el banco. Probablemente, esa siga siendo la mentalidad de la ciudad de Almería. Salvo excepciones, las posibilidades de ocio en Almería capital son prácticamente nulas durante los fines de semana. Es por ello que durante sábado y domingo lo único que mejora es el aparcamiento, pues la gente decide estar en cualquier otro sitio menos a la capital. Es cierto que tenemos la suerte de contar con playa, pero eso es todo ¿Y a quién no le gusta? Tal y como es mi caso. Es evidente que poco o nada se ha venido haciendo desde el Ayuntamiento de Almería para cambiar esto. Y claro, los almerienses nos contagiamos de esto. Apenas encontramos un bar abierto los domingos o un espectáculo de ocio que no sea ir al cine. Almería vive anclada en el pasado culturalmente, así que no nos queda más remedio que coger el coche, visitar pueblos, el desierto, perderse en una playa o en algún lugar recóndito de alguna de nuestras sierras. Todo, menos quedarse un fin de semana en la capital almeriense. El ridículo es mayúsculo si nos comparamos con ciudades vecinas como Málaga o Granada, que han sabido aprovechar todo su potencial cultural para hacer de su rutina un proceso bastante más animoso que el que se concede en esta ciudad. Málaga ha sabido crear en su casco histórico un entramado de museos y espacios artísticos abiertos que la han convertido en todo un referente en la costa Mediterránea. Y a Granada le hace falta poco para ser admirada. Se lo trabajaron hace tiempo.