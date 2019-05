¿Qué le está pasando a FF?

Es la pregunta que muchísimos aficionados del Almería se hacen cada día cuando echan mano al periódico y no ven ninguna noticia acerca de la decisión que tome Fran Fernández con relación a la propuesta de renovación que le ha ofrecido el club.

¿Está nervioso? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que ahora los tiempos los ha marcado Alfonso García, dándole un margen de dos semanas para que se decida a escoger la oferta que le ha hecho el club o rechazarla.

Fran puede dormir tranquilo, muy tranquilo, porque ha cumplido con el trabajo que le exigió Alfonso García y que no era otro que el tratar de dejar un año más al equipo en la LFP, a pesar de los ajustes presupuestarios y la plantilla low cost que puso en sus manos. FF sabe perfectamente que el listón lo ha dejado alto, muy alto, y el que se haga cargo del equipo, sea FF o quien decida Alfonso García, tiene por delante el reto de mejorar lo que ha hecho el técnico almeriense, y no es fácil.

FF dijo a la conclusión del partido frente al Elche que esta semana habría noticias y esas noticias no llegan. No llegan para el aficionado, para el seguidor del equipo rojiblanco que, como decía más arriba, todos los días se desayuna con el periódico buscando algo acerca de la decisión de un entrenador que ha pasado de tener la sartén por el mango a sentir la angustia del plazo que le ha marcado el presidente.

A Fran se le nota, nervioso, enfadado... Que si va poca gente al Estadio (en mayo jugar a las doce del mediodía, con el calor, con las comuniones, con la playa y con media ciudad cortada al tráfico con motivo de diversas actividades, bastante paciencia tuvieron los que llegaron al Estadio).

No es buena hora y si a esto añadimos que FF dio a entender que tras la derrota en Lugo tiró la toalla en la pelea por los play-off, lanzando un mensaje de "hasta aquí hemos llegado", distinto al del vestuario, que parece no rendirse en el intento,hablar de darle la oportunidad a los menos habituales, como decir que lo que queda es para cubrir el expediente... No sé, ese no es el FF ambicioso de hace un mes.

¿Tal vez angustiado por la exigencia de Alfonso García? FF es muy listo y a buen seguro que está analizando fríamente los pros y los contras de seguir al frente del banquillo rojiblanco, donde todo apunta a que del once tipo, buena parte de ellos no seguirán. A FF se le ve nervioso y hasta incluso habla de la mejor Liga de los últimos años, cuando al ecuador de la misma se quedó con un equipo menos.