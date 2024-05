Almería, 16 de mayo de 2024. Estimado Piñeiro, mirándolo bien va a ser incluso una suerte que el rival de esta noche sea el Barça porque con el equipo ya descendido desde hace varias jornadas difícilmente veríamos lleno el Power Horse como está previsto. Una última gran noche a modo de despedida en la que la afición espera que los futbolistas al menos estén a la altura y eviten bajar los brazos para no revivir aquel bochorno del 0-8 con el insigne Lillo en el banco rojiblanco. Vamos a ver el lado positivo de una cita que al canterano Marcos Peña volverá a servirle para mostrarse al mundo y abrochar esa convocatoria para el Europeo sub-19, que está a la vuelta de la esquina. Siempre será un aliciente también ver in situ la evolución de jugadores como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, llamados a marcar época como azulgranas. En vivo siempre se observa si hay o no suflé detrás de ambos. No queda otra que pasar el trago...