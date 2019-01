Un paso adelante

Londres, 17 de enero de 2019. Estimado Navarro, siempre da gusto escuchar (o leer) las declaraciones de Saveljich. Tiene madera de líder y parece muy veterano, pese a que aún no ha cumplido los 28 años. El otro día volvió a mostrarse tan franco como acostumbra hablando de las virtudes y defectos del equipo, de su futuro y también del club. Pero hubo una respuesta a la pregunta "¿Qué tiene Almería para irse y volver?": "No lo sé. No quiero ser el típico futbolista que se queda a jugar acá porque la ciudad es linda, tranquila y no tienes presión. Sé que gente ha pasado por eso y por eso el club no ha dado el paso que tenía que dar". El mensaje no puede ser más claro a todos los niveles. El Almería, como club, tiene más potencial del que su conformismo demuestra. Ahora que la afición se intenta movilizar para el doble duelo casero ante Cádiz y Osasuna, conviene recordar que el presidente tiene en su mano ser más ambicioso y devolver al club a la elite. La cuestión es, ¿es eso lo que quiere Alfonso García?