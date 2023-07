Un paso adelante, otro atrás

Almería, 20 de julio de 2023. Estimado Piñeiro, el problema que apuntas no es tanto de medios como de personal. La llegada de la nueva propiedad impulsó muchas áreas, en particular la de márketing (impulsando el número de seguidores a cotas no imaginadas) y prensa (dotando de los equipos necesarios), pero en fechas veraniegas siguen yendo bastante justos de factor humano. Creo que ahí radica el principal problema para que las demandas de los aficionados respecto al canal de Youtube del club puedan ser satisfechas. Poco a poco se están implementando mejoras. Está previsto el lanzamiento de un canal en la plataforma Twitch que sin duda servirá para llegar mejor a las nuevas generaciones (más pendientes de ver una cámara enfoncando al narrador de turno que el propio partido en sí, sic), pero sin embargo se han mermado otras como UDA Radio con la salida de periodistas, lo que redunda en perjuicio de las retransmisiones. PD: El traspaso de El Bilal debe desbloquearlo todo.

PACO GREGORIO