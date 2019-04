El brillante encuentro disputado en el Heliodoro Rodríguez López tinerfeño vino a confirmar que este Almería de FF va muy en serio en su búsqueda de cotas mayores. Los rojiblancos dominaron de principio a fin a un cuadro isleño que no sabía cómo sobreponerse y el marcador incluso se quedó corto a tenor de las ocasiones dispuestas por el cuadro almeriense. Con este importante triunfo, el Almería, con 52 puntos y en décima posición, cierra el pelotón de equipos que aún pueden hacer cuentas de promoción de ascenso. Unas cuentas que han de ser a la larga, sabiendo que hay que sumar una serie de victorias, sin pensar demasiado en cerrar la brecha de seis puntos que ahora mismo hay con la última plaza de play-off. Así, este sábado, ante el Real Oviedo, los indálicos tienen una oportunidad única de seguir con la lucha por el ascenso ante un rival directo. Un triunfo sería vital, ya que no solo adelantaríamos a los azulones en la tabla, sino que aseguraríamos el golaveraje particular con ellos. Una auténtica final en la que podemos dar por seguro que los jugadores van a dar todo y más para intentar ganarla. Por eso, el Estadio de los Juegos del Mediterráneo tiene que dar la talla. Ya no se trata de llenar el recinto, con eso no basta. Los que acudan al partido tienen que ejercer de jugador número 12 desde antes de que empiece el partido y hasta que el colegiado señale la finalización del mismo.

Saveljich lo decía el otro día, no se trata de ir por ir, hay que ser partícipe del éxito del equipo, hay que apretar al contrario cuando nos atosiguen, hay que darle aliento al equipo cuando más nos necesite. Es un partido en el que la afición tiene que demostrar que quiere el ascenso a la Primera División. Los jugadores y Fran Fernández ya lo han demostrado con creces y podemos dar por seguro que van a pelear mientras exista la más mínima posibilidad de conseguirlo. Los aficionados no podemos fallarles y tenemos que dar un paso al frente en estas siete últimas jornadas, tanto en los partidos que juguemos como locales, como en las visitas que aún tenemos pendientes. El play-off está difícil, pero no imposible….