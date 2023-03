Relativizar el paso del tiempo es de esas ironías que practicamos como seres humanos. Nada hay en la existencia más constante, inalterable y firme que el transcurrir del tiempo. Y, pese a todo, sueñas con alterarlo. Hay veces que deseas que corra, que deje todo atrás, inexorable, frenético, pese a que tengas que pagar el carísimo precio de volar igual de rápido que él. Otras, en cambio, detendrías todo y te quedarías a vivir en un instante, en una fracción de una milésima de segundo que estirarías hasta convertir en eterna. En un chapuzón en Cabo de Gata. En el amanecer sin despertador de tu primer día de vacaciones. En el abrazo a esa persona a la que llevas meses sin tocar. En el reventar del balón de El Bilal Touré contra el larguero de la portería de Ter Stegen, con un estadio a punto de estallar. El Almería-Barcelona se esfumó tan veloz como todas las cosas buenas. Su previa, el ambiente, las sensaciones posteriores. Y, pese a que intentamos mantenerlas atrapadas, presas, para seguir sintiendo lo que experimentamos hace ya seis días, no se puede. Es en vano. Aquello apenas son ya vivencias que yacen plácidamente en nuestros recuerdos, apiladas e idealizadas para siempre.

Hoy, sin embargo, las luces del Mediterráneo volverán a encenderse. Y, por tanto, tenemos la oportunidad de reavivar una llama con esas mismas ascuas que aún agonizan desde aquel 1-0 al Barcelona. No será lo mismo. Nunca lo es. Pero, al menos, podremos desquitarnos con una buena previa, con un himno a capela de día grande, con un puñado de cánticos al unísono y, por qué no, con otro triunfo que nos engrandezca. Una canción horripilante que, por algún motivo, me viene a la mente, dice: "es broma, pero si quieres no es broma". El día ante el Barcelona no puede volver, pero si quieres puede volver. Porque muchas de las cosas que vivimos solo dependen de ti y de mí. Un bucle festivo que podríamos saborear cada dos semanas. Y, sabiéndolo, el paso del tiempo dolerá un poquito menos. Solo si quieres.