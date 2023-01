Un paso más

Es indudable el crecimiento de la Unión Deportiva Almería en todos los aspectos desde el desembarco de Turki Al-Sheikh en agosto de 2019. Los nuevos dirigentes hablaron en un primer momento en un proyecto en el que tan importante era dar pasos en el ámbito deportivo, como en el de infraestructuras y social. En el primero nada tiene que ver lo visto durante las temporadas previas a ese 2019 a lo actual, con futbolistas que aportan en el presente y dejan pingües beneficios económicos en el futuro. En el segundo el crecimiento también es palpable, con un Estadio de los Juegos Mediterráneos que parece absolutamente otro, incluidas esas oficinas que van de la mano de un aumento de personal, algo que se antojaba necesario. Sin embargo, en la faceta social los errores son continuos y no sólo es percepción de este periodista, sino de un gran número de aficionados. Por ejemplo, en el tema de productos del club, limitándose la tienda física a vender tres camisetas y otros tantos pantalones (si es que hay de la talla que uno busca...), mientras que la de internet no ofrece un catálogo mucho más amplio, siendo un completo desastre también en cuanto a devoluciones se refiere (80 euros llevo esperando desde septiembre).

Ayer se anunciaron los abonos de media temporada, una medida que se antojaba necesaria, máximo tras lo ocurrido en verano. Sin embargo, los precios parecen algo desorbitados, visto la realidad social de la calle y visto el coste del abono total de temporada, máxime cuando los potenciales aficionados son los mismos que fueron tangados con una lista que finalmente no existió en una decisión más propia de equipo de barrio que de una entidad profesional. Se equivoca también la Unión Deportiva Almería en no lanzar abonos infantiles y especiales, algo que no hay por donde cogerlo. La afición no quiere promesas imposibles de cumplir, sino hechos.