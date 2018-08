Londres, 9 de agosto de 2018. Estimado Navarro, hace unos años, en olor de multitudes tras consumar el histórico ascenso a Primera, el dueño de la entidad vino a decir algo así como que lo iba a dar "todo por el fútbol". Más de una década después, el discurso ha cambiado de forma radical y ahora parece más inclinado a darlo todo por la pasta. Con el cuento del tope salarial marcado por la LFP, el pasado mercado invernal no pudimos hacer mejores fichajes porque estábamos maniatados. Con el cambio de temporada, hemos traspasado a Pozo y Fidel, liberando mucha masa salarial junto a las salidas de Morcillo, Álamo, Tino Costa, Motta... Solo quedarían por salir Caballero y Trujillo, en cuanto a fichas altas. En cambio, lo que ha ido llegando hasta el momento no dejan de ser jugadores que ni mucho menos son los mejor pagados de la categoría y aún así parece que no tenemos dinero ni para competir con el Extremadura. ¿Puede Alfonso explicar la poca inversión y el poco gasto en fichas sin que se le caiga la cara de vergüenza?