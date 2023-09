El domingo se reanuda la competición para un Almería que tras las cuatro primeras jornadas no ha sido capaz de ganar un solo partido – tres de ellos en casa – y solo ha sumado un punto de doce posibles. Malos números. Y lo hará visitando al Villarreal, que llega escocido tras el batacazo que se pegó en Cádiz y que le costó el puesto a Quique Setien, estrenando entrenador, todo un viejo conocido para la afición rojiblanca como es Pacheta, tipo que habla claro y que no se anda por las ramas. Si al partido frente al Celta el Almería llegaba con las urgencias de volver a jugar en casa y ante su público, con la única misión de sacar como fuera adelante el partido, pónganle ustedes el adjetivo que quieran a la cita del domingo en La Cerámica, donde veremos lo que puede ocurrir si el equipo de Vicente Moreno pega otro patinazo y suma otra jornada sin conocer la victoria. Soy de los que opina que el parón no le ha venido bien al equipo, ya que cuando uno pierde lo que desea es que llegue la siguiente cita para tratar de resarcirse y eso ha tardado. Para colmo, enfrente se va a encontrar a un equipo extra motivado – ya sabemos de qué va esto – por aquello de que estrena nuevo entrenador y querrá hacerlo con un buen resultado ante el Almería. Solo el Almería y sus jugadores pueden fastidiarle el estreno a Pacheta, si son capaces de cambiar el rumbo y por fin encontrarse con la senda de la victoria, cosa que no le vendrá nada mal a un equipo que, sin haber jugado mal por momentos, no ha ganado ni un solo partido y ha sido incapaz de mantener su portería a cero. Veremos a ver qué Almería nos encontramos en la provincia de Castellón, si fiel al libro de estilo que prometió en su presentación Vicente Moreno o rácano y temeroso como visitante, tal y como nos tenía acostumbrados Rubi, como se vio en la única salida que ha hecho el equipo a Cádiz.