Si hubo algo peor que la eliminación del Barça de la Europa Ligue, es la imagen que recorrió el mundo entero donde se vio como la afición visitante copaba el Camp Nou. No fueron 20.000, fueron muchos más los que a cada mazazo alemán celebraban el gol ante la mirada atónica de los culés que vivían en sus propias carnes la venta de la localía esta vez ante los teutones. Ya había sucedido algo parecido frente al Real Madrid en octubre pasado, cuando se liberaron entradas que fueron compradas por aficionados blancos que se multiplicaron por miles para ver ganar a su equipo. Ahora los hinchas del Eintracht celebraron una noche histórica en casa de un equipo que pretendía hacer caja sin contar con que fuera un varapalo monumental que frena en seco la progresión que mostraba el conjunto dirigido por Xavi Hernández. El problema no es perder, porque eso en el fútbol suele suceder muy a menudo, el problema es vender el alma al diablo y ofrecer la imagen de club pequeño, necesitado y dispuesto a todo, porque al fin y al cabo, la pela es la pela. Un error también desde ese punto de vista, porque es mucho más el dinero que el Barcelona deja de ingresar por quedar afuera de la competición, sin contar los daños colaterales, como el de no optar a sacar billete directo a Champions y ser cabeza de grupo.

Lo peor fueron las peleas entre aficionados de uno y otro equipo, que obligaron a varios barcelonistas a abandonar antes el estadio por miedo a que las cosas se fueran de madre. Todo mal. Un cálculo erróneo y la creencia de que se ganaría un partido antes de jugarlo. Porque todas estas barbaridades quedan expuestas, por un resultado adverso. Porque un gol te da y te quita razones, y esta vez desnudó la estrategia de una directiva que deja en entredicho, eso de Mes que un Club. Solo falta que se consume el cambio de nombre al estadio y pase a llamarse Spotify Camp Nou para dejar de posturear. De ahí a privatizarlo o vender los derechos de televisión hipotecando al club azulgrana por 50 años, hay solo un paso.