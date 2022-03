La pelota como escudo

La invasión rusa a la República de Ucrania hasta el momento ha logrado que sucedan cosas que nunca pasaron o coincidan criterios opuestos a la política expansionista de Vladimir Putin. Desde el fútbol, donde se sancionaba toda manifestación política dentro de un campo de juego, como aquella que a Kanoute le costó una tarjeta amarilla y 3000 euros de multa por exhibir una camiseta que decía Palestina después de marcarle un gol al Deportivo La Coruña; hasta casi todas las disciplinas. La FIFA y la UEFA, en un comunicado conjunto anunciaron la suspensión de las selecciones y los equipos rusos hasta nueva orden. De modo que Rusia ha quedado excluida del próximo mundial de fútbol que se jugará en Qatar, y no es que los qataríes sean un ejemplo de amplitud y tolerancia, pero al lado de Putin, parecen progresistas. Los equipos salen a la cancha diciendo no a la guerra y en favor de Ucrania, algo que hasta hace poco no tenía lugar. Los clubes rusos también están fuera de las competiciones europeas, ya varias federaciones se han manifestado en la misma línea. El Comité Olímpico Internacional ha recomendado expulsar a los deportistas de ese país de las competiciones, y aunque los atletas estén en contra de la guerra, no pueden jugar por haber nacido en el país más poderoso de la ex Unión Soviética. El tenis se ha puesto de costado permitiendo que los tenistas rusos jueguen ,pero no bajo la bandera de su país. Tal vez, si el conflicto continúa, esa consideración habría que tenerla con aquellos que se oponen a la barbarie impulsada por el ex agente de la KGB. Una especie de apátridas, de gente que juega sin representar a ningún estado. Y mientras el boicot continúa ante la ceguera del autócrata, los primeros deportistas asesinados ya están sobre la mesa. Dos futbolistas y un biatleta de 21, 25 y 20 años respectivamente, cayeron bajo fuego invasor. Jóvenes casi niños víctimas de la sinrazón. Otros se alistan para luchar, como Yuriu Vernydub, técnico del Sheriff Tiráspol, que pasó de ganarle al Real Madrid en el mismísimo Bernabeu a formar parte del ejército que pretende defender al país.