Sin pena ni gloria

P OR alguna razón, los abonados al mal gusto y los que, seguramente, nos emocionamos con poco, solemos recordar con un vago aprecio a jugadores que, si bien su paso por Almería fue comedido en términos temporales, dejan un recuerdo bueno. Ni más, ni menos. Positivo. Aceptable. Sin mucha floritura ni decoro. Hoy, en esta humilde tribuna, destaco el nombre de uno de ellos: Juan Ramírez (Moreno, Buenos Aires, 1993). Llegó de la mano de El Pipo Gorosito, en 2016, junto con Esteban Saveljich, con la única intención de darle la vuelta a aquella primera tortuosa temporada en Segunda tras el varapalo del descenso y que tan por sorpresa nos pilló a todos. Ramírez era muy móvil, buscaba siempre el desequilibrio -algo que, oye, aquella temporada se agradecía- y atacaba el espacio con velocidad. Suficiente. Fuese cual fuese su rendimiento, su perfil ya iba a aportar algo. Siempre eché en falta más minutos para él, pero ya sabemos que El Pipo, dado a alternancias en el once, no hace prisioneros. En aquella defensa de cinco que instaló Gorosito y que mejoró, aunque fuese mínimamente, el rendimiento del equipo, Ramírez percutía por dentro y por fuera, dada la presencia de Dubarbier como carrilero. En la memoria, aquel partido en El Toralín en abril de 2016. El Almería ganaba 1-3 y volvía a vencer a domicilio tras un año y dos meses, nada menos. Nuestro protagonista mojó aquel día. Quizás sea consecuencia directa del hambre y del frío que pasamos aquel año, futbolísticamente hablando, pero Juan Ramírez aquel año, sin ser un megacrack, vino a aportar lo que debía: talento y desequilibrio. Alguno pensará que no. Y lo entiendo perfectamente. De hecho, si me preguntas otra vez, hasta estaré de acuerdo. Pero, como digo al principio, quizás me emocione con poco.