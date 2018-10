Todos estaremos pendientes del Alcoraz

La noticia del fichaje de Francisco por el Huesca y su retorno a los banquillos del fútbol profesional ha sido de la mejores que han llegado en una semana marcada por el decepcionante partido hecho por el Almería en Córdoba, donde los rojiblancos, que estrenaban indumentaria tuvieron una actuación como la camiseta, muy similar a la de la jornada inaugural el Cádiz. Una vez más la falta de acierto a la hora de ver portería volvió a privar a los de Fran Fernández de haberle dado una gran alegría al medio millar de aficionados que con toda la ilusión del mundo y esperanzados de traerse la victoria segura del campo del colista, regresaron cabizbajos y malhumorados por el mal partido que hizo su equipo. Ahora llega Las Palmas, un equipo, al igual que el Málaga, hecho para acabar el curso en Primera División, con una delantera que da miedo -Araújo, Fidel, y sobre todo Rubén Castro-. Habrá que andarse con cuidado, porque no solo hay que cubrir con garantías la ausencia de Corpas, un trabajador incansable, si no reforzar bien el eje de la defensa, si no está bien Ibiza, ya que como se vio en Córdoba, el equipo de Sandoval sabía perfectamente cuál era el flanco débil del equipo en defensa y por ahí hizo daño. Y como decía, la gran noticia de la semana la vuelta de Francisco a los banquillos, y ahora de nuevo a Primera División, a la élite, donde están los mejores y para él un reto muy difícil, pero todos le apoyaremos en la distancia. Uno mira la clasificación y se marea cuando ve al Huesca, pero si Francisco ha aceptado ese reto, junto a su grupo de trabajo de confianza es porque es valiente, como siempre lo ha sido y hay que estar con él y confiar en él. En Huesca hablan maravillas de Francisco y su hoja de presentación más convincente que la de otros ilustres de los banquillos de Primera o Segunda, a los que ya ha adelantado. Su ilusión, su ganas y, sobre todo su trabajo, han sido muy bien valoradas.