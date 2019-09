El pensamiento antropológico

En 1859 Charles Darwin publicó su obra El Origen de las Especies y sentó las bases de la Teoría de la Evolución. Pero el concepto de Evolución es anterior: su origen se puede rastrear hasta los presocráticos y su pensamiento antropológico. La aparición del pensamiento teocéntrico de la Edad Media frenó las concepciones evolucionistas, pero resurgen con el Renacimiento (concretamente en el siglo XVIII) y se afianzan durante el XX. Gira en torno a tres preguntas muy concretas: ¿Quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? La UD Almería, de repente, ha sufrido una metamorfosis. Siempre hemos sido un club modesto y humilde. De hecho, la historia del fútbol almeriense solo se puede entender desde la humildad y el perfil bajo. Así ha sido siempre y Alfonso García lo llevó al extremo en sus últimos años. Sin embargo, la llegada de Turki Al-Sheikh, ministro de Deportes y Entretenimiento en Arabia Saudí, ha revolucionado nuestro día a día y la forma de desenvolverse del club, especialmente en las redes sociales. Ya en el fichaje de Appiah nos permitimos la licencia de vacilar al Manchester United. El otro día alardeábamos de que superamos en followers al Málaga en redes sociales. De repente, el club se mueve con ciertos aires de arrogancia y soberbia que no nos pegan mucho, la verdad. Todo esto está ayudando a que un club que normalmente caía simpático (quizás también porque éramos inofensivos), ahora empiece a ganarse enemigos, fruto también de la envidia y del miedo, ya que este Almería tiene el claro objetivo de subir a Primera y no parece que ese vaya a ser el techo del nuevo proyecto. El Almería viene con paso firme a lograr el ascenso. Cuando la Liga le ha puesto problemas a los inauditos ingresos que hemos recibido en las últimas fechas, el dueño no ha dudado en hacer un ingreso en concepto de ampliación de capital para así poder confeccionar una plantilla competitiva. Y no me parece mal. La altanería es lo que me incomoda, porque creo que se puede ser ambicioso y exitoso sin necesidad de restregar nada a nadie…