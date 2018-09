¿Qué pensará Hierro?

Uno ve jugar a la Selección Española del pasado martes ante Croacia y se le viene el mundo al suelo después del ridículo hecho en Rusia hace sólo dos meses. ¿Cómo puede cambiar tantítismo un equipo en tan poco tiempo? Fácil: mano dura del técnico y una correcta elección de titulares. Esta fórmula no te asegura ganar un Mundial, pues hay muchos factores que superan a la táctica y la técnica que favorecen al campeón, pero por lo menos no nos habríamos arrastrado como lo hicimos durante cuatro partidos. Rubiales, Lopetegui y Hierro, pongan el tanto por ciento que quieran de responsabilidad, pero los tres jugaron con el sentimiento de una afición que ha vuelto a desengancharse. Normal. Lopetegui demostró que su palabra vale poco y que la ética no es su mejor valor, Rubiales mató los mosquitos a cañonazos, y Hierro trató de dirigir un Fórmula 1 con el permiso de conducir motocicletas. Era imposible que saliera bien, el malagueño no tuvo valor de sentar a futbolistas con más galones que físico y sacar la ilusión y las ganas que desprenden Saúl, Rodrigo o Aspas. Luis Enrique no lo ha dudado. Eso sí, creo que se equivoca con el portero, aunque en estos dos primeros partidos le ha respondido. Ganar a Inglaterra y Croacia en este nuevo torneo no te asegura nada, pero siempre es mejor para la moral de la tropa ganar que perder. Y si no que se lo digan a la afición del Almería, la impotencia que da hacerse ilusiones temporada tras temporada y ver que las derrotas siempre son el denominador común. Luis Enrique no va a ser el seleccionador más amable que se ha sentado en el banquillo, pero tampoco lo fue Luis Aragonés y es al que le debemos los mejores años de la historia futbolísticos de España. Ojalá al asturiano le funcione su librillo y los resultados le acompañen, de momento ha cogido bien la manija del equipo al poner sobre el césped a los mejores.