Messi ha decidido no seguir vistiendo la camiseta del Barcelona y lo comunicó de la peor manera posible. Después de veinte años de relación con el club que literalmente le vio y le hizo crecer y que el argentino devolvió con creces, este matrimonio que parecía ser para toda la vida, llega a su fin. Una ruptura con malos modos, como cuando tu pareja te deja por whatsapp sin explicaciones, sin dar la cara, sin hacer lugar ni siquiera a una charla de despedida, solo con un frío burofax dejando la historia de lado para que la cuenten otros, los menos indicados. Todo indica, como en la vida real, que ahora es tiempo de leyes y abogados, de desplantes y de malas caras; de que hay poco margen para dar marcha atrás. De fondo, miles de corazones rotos, propuestas para iniciar nuevas relaciones y el riesgo primitivo de que el amor se convierta en odio. Se escucharán palabras como ingratitud, traición o egoísmo. Retumbarán tambores de guerra, pero mientras tanto, la vida continúa. Lejos del resultado de los pleitos por venir, el que se queda descompuesto y sin novia, debe intentar rehacer nuevamente su proyecto, en este caso deportivo. El Barcelona sabía que este día estaba cerca y los acontecimientos han sido precipitados por los malos resultados que no son nuevos. Renovarse es vivir y la sangre nueva y las piernas jóvenes, pueden hacer menos dolorosa la ausencia del máximo talento que el aficionado culé haya visto corriendo por el Camp Nou, y eso es mucho decir, si no olvidamos que el mismísimo Diego Armando Maradona vistió de blaugrana, allá lejos y hace tiempo. Con la llegada de Koeman, llega la limpieza de un plantel que se hizo mayor. Koeman es para Bartomeu, lo que Guardiola fue para Laporta. Un caballo de Troya identificado con el club, responsable de la renovación en medio de un clima de gran inestabilidad institucional. Este año el Barça no consiguió ningún título. Todo lo que venga, servirá para sumar.