Ni en la peor pesadilla

En la hoja de ruta trazada allá por agosto ni por asomo aparecía que a falta de dos fechas para que acabara la fase regular el equipo, no solo haya dicho adiós al ascenso directo, sino que ni tan siquiera tiene asegurado jugar el play off (escribo este artículo sin saber el desenlace del partido del Rayo). Un equipo al que todos los entrenadores de la categoría ha colgado el cartel de "favorito" para el ascenso directo, algo de lo que se lleva hablando desde que arrancó la Liga, por plantilla, presupuesto, objetivo y porque todos, tanto en el club como fuera de él, pensábamos que iba a ser una campaña no tan desastrosa como la anterior, pero que acabaría llevando al equipo a Primera. La realidad es bien distinta. El equipo es un manojo de nervios, incapaz de manejar la situación y frágil para enfrentar con garantías los partidos que disputa. Turki cambió de entrenador buscando un revulsivo que se veía necesario, pero por las razones que sean, no está dando sus frutos. El discurso y el verbo de Gomes caducó y había falta aire fresco para volver a ser competitivos. El club confió en un técnico con experiencia, conocedor de nuestro fútbol y de la categoría, pero desconocedor de cómo estaba el plantel. Seis jornadas por delante para recuperar la tercera plaza e intentar el ascenso. Lo de recuperar el tercer puesto parece complicado, más aún cuando el equipo no es capaz de sacar adelante los partidos, y lo de intentar ascender a Primera... Lo primero es sacar billete para ese tren que se le puede escapar a esta plantilla, hecha para dar el salto de categoría y que no está cumpliendo con la meta con la que se confeccionó. No se me olvidarán las palabras de José Gomes: "Esta plantilla merece estar la próxima temporada en Primera". Del el dicho al hecho hay un trecho y todos nos hacemos la misma pregunta: "Equipo ¿qué te pasa? En el momento clave de la temporada está fallando y da muestras de debilidad y de poca confianza. Los resultados están ahí y hablan por sí solos. Ojalá Rubi encuentre la "pócima" mágica para que el equipo cambie.