Ni en nuestras peores pesadillas

Se acabó la pesadilla para Pozo. O para la UD Almería. O para ambos. Nadie podía imaginar lo que iba a acontecer tras aquel golazo de Pozo ante Osasuna. Debut soñado y plantilla de ensueño a su servicio. Nada podía parar el retorno del coco Almería a Primera. Desde ahí hasta ahora, desencuentros, reproches y sufrimientos. La esperanza de que la supuesta estrella de Segunda despuntara alguna vez la teníamos todos, pero puede que el malagueño triunfe lejos del Mediterráneo si repasamos la trayectoria de los últimos fichajes rojiblancos de postín; y los que no fueron de postín. ¿A qué se debe esto? Puede que se cumpla una máxima deportiva. Y es que en el césped se reflejan las sensaciones que el cuerpo directivo transmite, por muy buena plantilla que se confeccione y por muy buen técnico que haya. Lo que ha irradiado Alfonso García de un tiempo a esta parte es su agotamiento, sus ganas de deshacerse de sus acciones (me temo que va a ser complicado) y una desorganización disfrazada de compadreo que empieza a cansar a más de un aficionado, haya o no renovado su abono. Sin duda, crecer en este entorno es misión casi imposible, por eso no es de extrañar que tanto Fidel como Pozo destaquen en sus nuevos clubes como lo hicieron otros exrojiblancos. A todo esto, se sigue avanzando en la confección del plantel, y más de uno se va emocionando. Lo repito una vez más, no voy a hablar sobre jugadores que apenas conozco, ni tampoco me voy a figurar que tal o cual debutante en Segunda va a despuntar de rojiblanco. Ni siquiera me quiero imaginar que alguno que ha llegado cercano a los 30 años va explotar definitivamente en la UD Almería. Si todo se pusiera de cara, el nuevo Huesca vestiría de rojiblanco. El problema no es ese, sino el entorno en el que se tiene que trabajar, esa desorganización que en nada ayuda a que el club con el que soñaba Alfonso García se haga realidad entre tanto trasatlántico de la categoría. De aquel momento mágico del gol de Pozo, hasta ahora. Ni en nuestros peores sueños.