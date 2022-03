El punto de seis que ha cosechado la UD Almería ha hecho que se activen, en cierto modo, las alarmas en el entorno rojiblanco. Quizás no unas ruidosas sirenas con luces parpadeantes como ocurrió en el infame mes de enero, pero, al menos, sí hemos activado los 'warnings' del coche para alertar de que algo no va bien. El problema no solo han sido los resultados, escasos teniendo en cuenta que los andaluces se medían a equipos de media tabla sin mayores aspiraciones, sino la sensación de que los de Rubi han perdido la fortaleza defensiva que les caracterizó en la primera vuelta del campeonato. El Almería lleva cuatro partidos sin dejar su portería a cero, dato que se intensifica si se tiene en cuenta que, en los últimos dos choques, Fernando ha recogido hasta cinco veces el balón de la red. Sin embargo, el drama no es tal si se analiza pormenorizadamente. El Mirandés fue quien rompió la racha de imbatibilidad que acumulaba el equipo tras permanecer con la portería a cero frente al Ibiza y en Málaga. Y lo hizo de aquella manera, con un gol en el 98', con todo ya decidido, tras parar Fernando un penalti pero ver cómo Camello empujaba a la red su despeje. El Fuenlabrada también mojó en el Mediterráneo, en un tanto que sí llegó tras fallo defensivo. Poco que alegar ahí. En Zaragoza, en cambio, el primer gol local ni siquiera fue un disparo, sino un calamitoso centro, y contra el Lugo es por todos conocido lo que ocurrió: dos zapatazos lejanos difíciles para el portero y ante los que los defensores poco pudieron hacer. Sin que sirva esto para hacer que el entramado defensivo se libre de la autocrítica, estos matices sí hacen que el panorama no sea desolador de cara al viaje a Tenerife. Sobre todo, también, teniendo en cuenta que en la isla estará un Sadiq Umar completamente desatado, que solo está necesitando que atrás se afine un poco la cosa para poder conducir a los suyos hasta la victoria. De peores hemos salido.