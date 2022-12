Parece que las cosas están cambiando, para bien, en el Almería. Por fin, el otro día, con motivo de la visita de algunos jugadores al Hospital Universitario de Torrecárdenas, los niños y niñas y los no tan niños y niñas, pudieron identificar claramente a esos jugadores que decían ser del Almería. Y digo lo de "decían" porque en tiempos pretéritos, y no hay que irse muy allá en el tiempo, los jugadores acudían a este tipo de actos, en los que no se representan a sí mismos, sino que representan a un club, iban como buenamente podían o querían, sin que nadie les dijera que estaban representando al Almeria. En vaqueros, con gorra de vete a saber qué y eso en un club profesional son detalles que debe de cuidar. Por fin este año lo ha hecho y hay que felicitar a las personas que se dieron cuenta de que esos jugadores que acudieron al centro hospitalario representaban al club. Perfectamente ataviados con ropa del club se presentaron ante los niños y niñas que desgraciadamente están pasando unas navidades raras, por aquello de que no pueden estar en casa, y se encontraron con la agradable sorpresa de que llegaron "los jugadores del Almería". ¿Tan difícil ha sido de un tiempo a esta parte hacerlo así? Ya digo que los jugadores acudieron en representación del club y no representándose a ellos mismos y sí, por fin, aunque no fueras aficionado del equipo o seguidor del Almería, podías identificarlos perfectamente, porque era fácil de hacerlo. En otras temporadas, hasta un "colega" que te encontrabas por los pasillos podía entregar regalos porque nadie sabía si era o no jugador del Almería. Lo dicho, solo queda felicitar a quien tuvo tan razonable idea de que los jugadores acudieran como tienen que hacerlo cuando representan a una entidad como es el Almería donde se van a encontrar a muchas personas que no saben ni quienes son, pero podrán contar que se han encontrado con los jugadores del Almería.