No perdamos (en) el Norte

C UANDO el Sanse se impuso el lunes pasado en el Nuevo Zorrilla, miles de almerienses, entre los que me incluyo, empezaron a buscar vuelos para San Sebastián, donde existía la primera posibilidad de lograr el ascenso, siempre y cuando se ganara al Amorebieta y el Eibar ganara en Ipurúa al conjunto pucelano. El ascenso se había puesto a huevo y la euforia, desbordada, presidía la ciudad y la provincia. Una semana después, pese a la victoria ante el conjunto vasco, ya no hay opciones de ascenso directo en Anoeta, ya que el Valladolid se impuso al conjunto armero. Sí hay opciones de subir en diferido el sábado, siempre y cuando se gane en San Sebastián y el Valladolid pierda su derbi con la Ponferradina. Pero da igual. El pesimismo se ha apoderado sorprendentemente de la afición almeriense, que no tiene claro que su Almería pueda ganar este viernes y da por hecho el triunfo del equipo de Pacheta. Lo de la afición rojiblanca es digno de estudio. Pasamos de cero a mil y viceversa en menos de un segundo. Parecemos incapaces de disfrutar el momento, parece que no nos creemos con derecho a ser felices, siempre con la mosca detrás de la oreja. Y eso pese a lo vivido el sábado, con un recibimiento al equipo como jamás se recuerda, con un himno a capela atronador que sonó como nunca, con un triunfo claro y un gol de Sadiq a la altura de los más grandes. Y con Turki como testigo que fue recibido en loor de multitudes y ovacionado como era debido. Pero da igual todo. El Valladolid ganó y por alguna extraña razón el ascenso del Almería se ha complicado pese a que los rojiblancos le sacan 4 puntos más el gol average a los vallisoletanos y pese a que ahora lidera la tabla por delante del Eibar. No perdamos el norte y sigamos creyendo en Rubi y sus hombres. Tenemos que seguir partido a partido y celebrar el ascenso cuando llegue, que llegará. Es innegable que no perder en el norte este viernes ayudaría mucho. Si se sube en diferido el sábado, bienvenido sea. Si hay que esperar una jornada más y lo podemos lograrlo ante el Alcorcón, pues genial. Y si es en Leganés, pues que así sea. Lo importante es ascender, y no perder la fe…