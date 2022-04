Es perdón y amor para ser coronado de espinas

Qué gentío viendo la salida a las calles de las Cofradías, ha sido un reguero de fieles jóvenes, menos jóvenes y mayores han diseñado itinerarios para contemplar los distintos pasajes de la pasión que han transitado por sus recorridos. Ha sido un aluvión de gentes que con las ansias de ver los pasos en sus nuevos itinerarios de la Carrera Oficial se han lanzado a transitarlos y acompañar a los titulares de cada hermandad. Hemos observado estos días los reencuentros de músicos, costaleros, mantillas o nazarenos que han desempolvado sus ropas para ir en las estaciones penitenciales. Llegados a esta cuestión si he de comentar que ya antes de la crisis padecíamos y teníamos cierta desidia en la composición de las filas de penitentes, hecho que se ha agudizado en bastantes corporaciones, para los hermanos de las hermandades es y debe de ser el día mas importante el de la salida procesional, es el fin es una catequesis plástica y para ello es necesario que todos participemos en nuestra Hermandad, debemos de buscar la forma en la que todos y cada uno estemos inmersos en esta, ya que hay veces que no por mucho alargar una procesión es más participativa. Los fieles no debe de ser meros espectadores de un acontecer, debe de involucrarse en el día a día de la vida de las hermandades. Entre todos haremos grande esta religiosidad popular que está viviendo momentos de emotividad pero que en el futuro debe de ser y lo ha sido una parte activa de la Iglesia Diocesana y si no que le pregunten al Obispo Antonio Gómez Cantero, por los gestos que está teniendo con el mundo Cofrade, de cercanía de ser uno más y de participar en los actos y cultos de las hermandades, Gómez Cantero es un ejemplo a seguir de involucrarse y de conocer la vida interior y la externa de las Hermandades y Cofradías. Ánimo para todos es un gran proyecto en el que las 22 hermandades lo dan todo por su Ciudad, seamos consecuentes y unámonos entre todos a la participación en las Cofradías, que no se flor de unos días, entre todos haremos grande una gran semana de Pasión.