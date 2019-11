De periodista a cartero

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que los periodistas escribíamos artículos para personas ávidas de lectura, gente que cada mañana acudía a los quisocos a comprar la prensa para mantenerse más o meno informada. Hoy en día aún quedan unos pocos irreductibles, cada vez menos (mi padre, mi suegro y esa generación nacida a finales de los 50) que lo siguen haciendo por mera costumbre. Pero hace ya unos años que los periodistas nos convertimos en carteros, y que el gremio de los carteros no vea desmerecimiento alguno en estas palabras. Me refiero que ahora importa casi más cómo colocar un trabajo para que tenga alcance en una determinada red social que la calidad literaria o informativa del mismo. Me explico. Hoy en día en las redacciones poseemos avanzados programas que nos indican a cada instante cuál es la noticia más leída y, por lo general, ya pueden adivinar que los sesudos análisis no están entre lo más demandado. Por eso la noticia de una flatulencia (perdonen la expresión) convenientemente envuelta en un llamativo titular dentro del grupo de Facebook de 'No eres de Vera si...' te genera muchas más visitas que cualquier artículo de un premio Nobel. Y créanme que no exajero ni un ápice. La perversión del negocio está en que los anunciantes exigen precisamente un determinado número de visitas a la web para posicionar su producto y ahí es donde los medios nos vemos entre la espada y la pared de si apostar por el consumo masivo de leer y tirar o por la reflexión profunda y crítica. Ustedes me dirán que ambas cosas pueden tener cabida, pero la realidad es que las piezas de consumo instantáneo son las más demandadas por una sociedad que le ha dado la espalda a la lectura de una forma vergonzante. Y así nos vemos, más preocupados por 'repartir/posicionar' el artículo de marras en la red social de turno cual cartero que en cuidar la temática abordada como periodista. Total, la batalla del click está perdida...