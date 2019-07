Con los periodistas

Por jodido que esté el mundillo, al que si no vuelvo profesionalmente creo que será buena señal para mí, si me tengo que alinear de un bando tras pequeñas batallas como la de esta semana en Twitter -red propicia para la guerra-, no me escondo si digo que tomo partido por mis compañeros del Diario de Almería. Lo siento, René, con otros medios no sé pero con uno comandado por Gregorio e integrado por Laynez, Luque y cía, para los que llevo colaborando desde su génesis en 2007, hay poca sospecha de desinformación o inventos varios. Debería saber René la diferencia entre opinar, que es lo que hago yo ahora -quizá no muy acertadamente porque no debo dar para más-, e informar, que es lo que hacen y, en mi opinión, muy bien, Paco y la gente de Deportes del Diario. Lo que pasa es que yo opino que a veces escuece que te lleven la contraria o se metan donde otros, aficionados y medios, pasan de puntillas o hasta te dan la razón por sistema aunque, objetivamente, no la tengas. Álvaro está más fuera que dentro y bien por él. Tan fuera como Saveljich, que hace tres años ya tuvo que verse tirado sin contar para el Levante ni quedarse aquí porque cuando uno ofrece B y el otro pide V es difícil entenderse. Tras muchos tumbos, volvemos a las mismas con el argentino pero sí pagamos 300 más variables a Peybernes. Los 300 que por supuesto se quedarían cortos para los granotas, igual que si Álvaro negocia con el Rayo la UDA no quiera bajar mucho su cláusula. Pero lo normal es que así sea y el Pichichi vuele, no queramos ser más papistas que el Papa. Dicho esto, todo lo mejor para René, que es un gran portero y seguramente capitán ideal y hombre de club. Está bien, en el fondo, que lleve dentro lo de defenderse, que ojalá sea también lo de Peybernes, a priori gran fichaje pero que tendrá difícil hacer olvidar a Saveljich. El argentino, mi debilidad desde 2016, lo es porque lo considero un ídolo total: todas sus guerras y hasta la piel, las dejaba en el campo. Cada uno es cada uno…