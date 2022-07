Otra perla que se va

No deja de ser sorprendente la decisión del club de prescindir de los servicios de Raúl Caballero. Posiblemente a muchos de ustedes no les suene mucho el nombre de este muchacho, pero los que le hemos visto crecer desde su llegada al Almería hace ya unos cuantos años, hemos asistido a la evolución de un depredador del área, de un delantero que tiene una condición envidiable, como es la del gol y en todas las categorías en las que ha estado como jugador del Almería ha hecho gol -cuando le han dejado el entrenador o ha confiado en él-, y muchos. Me encantaría conocer de primera mano la respuesta de Óscar Fernández, que tendrá buena parte de culpa de la decisión de que este joven delantero del filial, bueno ya exdelantero, no continúe en el club, cuando están tan cotizados los goleadores. Ya la temporada pasada lo relegó al banquillo y si bien es cierto estuvo convocado varias veces con el primer equipo, su participación fue casi testimonial pero, ¿es que ya no vale? ¿ya no sirve este delantero para el filial? Un filial que por tercera temporada y con la pasta que ha costado, sobre todo esta última temporada, desde el entrenador hasta el último jugador, que no ha cumplido su objetivo y no me vale que se haya quedado a un gol del ascenso. Se ha quedado a muchos puntos del ascenso directo, que por presupuesto y plantilla era a lo que aspiraba, pero no vamos a profundizar en ello. Hay que hablar de Caballero. ¿Por qué no vale ya este goleador para el filial? ¿por qué no le quiere Óscar Fernandez para su equipo? Creo que el Almería ha dejado escapar una vez más a un delantero que hace goles y que esperemos no los tenga que echar mucho de menos esta temporada. Ahora se marcha a San Fernando, donde coincidirá con su hermano, pero creo que el Almería ha dejado ir a un futbolista que tiene gol, mucho gol y es algo que no se entiende, en estos tiempos en los que precisamente el gol es lo más cotizado en el mercado y como en muchos casos anteriores, el club ha decidido no seguir contando con él.