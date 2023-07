Sin el perro y sin el gato

Amenos de dos semanas de que comience el campeonato nacional de liga, nuestros equipos van de pretemporada y amistosos, mientras cogen el tono físico y de paso hacen caja tratando de que la raja en la burbuja del fútbol, se les note un poco menos. Este fin de semana, ganó el Celta, ganó el Girona y en el clásico disputado en la ciudad de Los Ángeles, el Barcelona le hizo la boleta al Real Madrid. La recaudación superó los 40 millones de euros, así que hubo negocio para todo el mundo, al margen de la televisión y todos los conceptos por los que se sopa. En el plano deportivo, ya se está haciendo costumbre culé ganar al eterno rival en vacaciones, pero el resultado final, como dicen los tertulianos, seguramente no refleja lo visto en el campo de juego de los vaqueros de Los Ángeles. Mucho castigo para los de Ancelotti que le pegaron a los postes hasta en cinco oportunidades. Claro que los palos también juegan, y entonces la suerte se confunde con la puntería. Es ahí cuando se echa en falta la existencia de un goleador, porque si el sábado el Real Madrid hubiera tenido un nueve más definido, seguramente el desenlace final hubiera sido otro. Mourinho solía decir que jugaba con un gato y con un perro. Se fue el perro y los blancos se quedaron solamente con el gato Benzema, que terminó consolidándose como un gran goleador con muchos recursos. Ahora no hay gato ni hay perro, y el técnico italiano espera que alguien haga goles. Joselu parece ser la mayor garantía de cara a puerta, pero por ahora Vinicius y Rodrigo son la apuesta en el frente de ataque. Vini falló un penalti que dio en el larguero de la portería defendida por Ter Stegen, y le abolló los postes al alemán un par de veces más. Pero no entró, y el juego va de hacer goles. Son los centímetros que hacen la diferencia entre que te aplaudan o te silben. Si el partido acababa empatado a tres goles no hubiera pasado nada, pero la falta de efectividad, hacen saltar las alarmas a días que se empiece a jugar por las porotos. Si el balón entra, todo bien. Si no, mal asunto.