La persona y su realidad

Cuatro artistas almerienses exhiben su obra centrados en la descripción de la soledad en una sociedad masificada. Desde percepciones y sensibilidades distintas, usando un lenguaje común, abordan la persona, su yo y la existencia.

Estela García expone una obra interesante, fusionando la imagen digitalizada con la concepción de la pieza pictórica. Capta un colorido suave, luz cálida que se esfuma en la frialdad de la mirada. Traspasa la mera fotografía expresándose con formas de abstracción geométrica, extrayéndola del entorno construido para exponerla como elemento plástico. Encierra en sí una gran simbología, también desolación, en el blanco cálido, pues la luz no pude atravesar las barreras que aíslan a los individuos. Espacios arquitectónicos lineales, sometidos a la razón, cuya conexión al mundo exterior son unos pequeños ventanucos, estrecha vía de diálogo y comunicación con sus semejantes.

Antonio Jesús García, desarrolla un relato visual sugerente, dinámico, bien estructurado en torno a la idea que quiere mostrar. Lo hace acompañado de un colorido de intensa percepción, realidad alegre, apariencia externa, que esconde los momentos íntimos de cada uno de los protagonistas. Parece decir que el ser humano se integra a través de convenciones sociales, en ritos comunes, celebraciones donde se crea comunicación, relación entre iguales, circulo cerrado de la familia, de las amistades, trabajo o vecindad, sometidos a las reglas de comunicación establecidas. Roto este vínculo no existe relación, es difícil el encuentro sin un sistema social de referencia.

Pablo Vara nos muestra el instante luminoso, donde la faz de la persona describe su situación, en unas instantáneas de luz ajustada en un marco austero, cuando la persona en su intimidad descubre su verdadera esencia, cómo es en realidad, cuales han sido sus vivencias, las circunstancias que rodean sus rutinas, o el estado conformista que rige su vida.

Carlos de Paz, propone un conjunto de hondo significado existencial, incidiendo de forma descarnada en el transcurrir anónimo de los invisibles. Aparece éste descolorido, gris, triste, asfixiante. Trasmite angustia, presión interna, desasosiego, desesperación no compartida, abandonados los seres a su suerte, sujetos a sus incertidumbres o añoranzas. El tiempo se detiene, es espeso, aplasta con su monotonía, mas la escapatoria no existe, no hay solución, nos comunica el autor. La galería MECA nos ofrece una exposición de intenso contenido narrativo y calidad excelente.