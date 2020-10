Mucho pescado por vender

Londres, 1 de octubre de 2020. Estimado Navarro, las incorporaciones de Carvalho y Robertone no van a ser las últimas del Almería. El club se afana en proporcionarle a José Gomes la plantilla más amplia y competitiva posible y es de esperar que de aquí al lunes que se cierra el mercado, el club siga animándolo, tanto con fichajes deslumbrantes como con salidas de todo tipo. A esta hora seguimos sin solucionar las marchas de Enzo, Aguza o Vada, todos ellos sin dorsal, pero es que tiene pinta de que puede haber alguna salida más. Creo que es importante que el Almería tenga variantes porque la temporada es muy larga y no se puede predecir qué se puede necesitar. Aunque Gomes juegue sin extremos puros, creo que no nos viene mal tener alguno así en la plantilla, por lo que pueda pasar. A falta de la llegada de un 9 contrastado, la plantilla tiene muy buena pinta, y el debut en Lugo fue prometedor. Pero esto no ha hecho más que empezar y la categoría es muy dura. Mira las plantillas de Leganés o Espanyol…