Otra piedra en el camino

Aun servidor se le quitan las ganas de comentar este fútbol teatral por parte de los jugadores, donde los bultos sospechosos de turno pican por su desconocimiento del juego del que precisamente cobran, y muy bien. Mostrar tarjeta por la falta (que ni siquiera lo fue) de Ivanildo, no deja de ser una auténtica bofetada al fútbol real y viril de toda la vida, sin olvidar que el central portugués no puede esconder un brazo que no mueve con intención de hacer falta alguna. Nadie tiene la culpa de que en esa disputa aérea sea Isi el que salte, con apenas más de metro y medio de estatura.

Pero no, el VAR no suele entrar con amarilla, cuando en realidad fue una jugada tan decisiva, por ser la segunda. Cierto es que la UDA jugó hasta mejor con diez, pero a priori nadie quiere estar con uno menos. Parece una tontería, pero llevo redactando sobre este tema varias líneas, porque otro punto se escapa al amparo de una decisión controvertida, por no hablar de los mayores descansos de los que disfrutan entre partido y partido los rivales de la UDA. Por eso sorprendió la casi repetición de Gomes en el once inicial con respecto al choque de Málaga. No sé yo si Robertone era el hombre indicado para este encuentro, en el que la creación en tres cuartos era clave, como se demostró tras el triple cambio de la segunda mitad. Por cierto, espero que a Gomes no se le olvide decirle a Villalba que hay jugadas que precisan ser cortadas de raíz, aunque sea con una falta, dado el balance defensivo que había en el tanto recibido.

Ahora hay que esperar a los resultados de los dos primeros, porque la UDA también juega en esta jornada con la camiseta del Albacete y de Las Palmas. El ascenso directo es posible todavía, pese a la decepción del viernes. Tras el encuentro ante el Espanyol (a ver cómo se sale de ahí) el calendario se suaviza. Lo de Sadiq lo dejo para el final. Este chico, o espabila o hasta podría perder su titularidad. Ya está bien de regates absurdos e innecesarios cuando hay que rematar a la primera.