¿Por qué se lo piensa tanto Alfonso?

Cuántas veces le hemos dicho a Alfonso García que confiara más en la gente de la casa, en la gente de Almería, que es muy válida, y está perfectamente preparada y capacitada para la labor que se le puede encomendar? Muchas, y nos hemos referido tanto a entrenadores, como jugadores porque los hay y muy buenos en Almería, pero tal vez no tengan el caché del que presumir a la hora de hablar de su trayectoria. Sólo hay que echar un vistazo, por ejemplo, a las bases del equipo, donde se ha apostado no solo por jugadores de fuera de Almería, cuya provincia en el DNI es distinta a la de donde es el club, sino que incluso entrenadores, como si en nuestra provincia no los hubiera lo suficientemente capacitados para su trabajo. Cuántas veces no hemos hablado o hecho referencia a jugadores que en edad muy joven, se han marchado a otros equipos de la LFP sin haberse puesto nunca la camiseta del Almería. Ahora todos coincidimos en que el primer paso que tiene que dar el presidente es el de decidirse por seguir confiando en el entrenador que le ha sacado al equipo de las miserias y de los disgustos, el entrenador que le ha devuelto la ilusión a la grada, a esa grada desencantada y cansada de viejos roqueros y de futbolistas de un currículun inacabable que pasaron con más pena que gloria por el club. FF es el verdadero artífice de tener al equipo donde está, no siendo la primera opción que barajó en verano Alfonso para llevar las riendas del equipo, a pesar de que se lo salvó en la última jornada en Lugo y que durante la temporada tuvo que salir al rescate de una nave a la deriva, demostrando una vez más, como lo está haciendo hasta ahora, que está perfectamente capacitado para ser el entrenador del primer equipo, con un amplio y dilatado trabajo en los banquillos de los equipos humildes de la provincia y tal vez de ahí haya aprendido la lección de cómo hacer mucho con poco.