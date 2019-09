Donde se pierde

El Barcelona volvió a no ganar, y en El Sadar nuevamente se dejó un puñado de puntos, un feudo de esos difíciles donde los grandes históricamente han tenido problemas para marcharse triunfantes. Perdió en la primera fecha con el Atlhetic de Bilbao y empató con Osasuna en la tercera, dos visitas a esos campos donde se ganan y se pierden los campeonatos. Es al final de las 38 fechas cuando se recuerdan los partidos que estaban empatados o ganados, y aquellos donde se han dejado escapar los puntos. El golazo de Adúriz en la primera fecha, el penalti infantil que otorga Piqué a un Osasuna que le costaba crear peligro, terminan por frustrar a un equipo que no puede escudarse en la ausencia de sus delanteros estrellas. Porque si Messi, Suárez y Dembelé, están en la enfermería, alguien más allá de una maldición debe ensayar una explicación. Si el todopoderoso Barcelona debe encomendarse a un niño de 16 años como Ansu Fati para que le saque las castañas del fuego, el conjunto de Valverde tiene un problema. Sin tres de los cuatro delanteros titularísimos, Griezmann esta vez faltó a la cita. El francés, al contrario del partido contra el Betis, no viajó a Pamplona. No estuvo, dejó colgado al Barça y eso no pasa desapercibido porque se le supone responsable del ataque blaugrana, cuando los veteranos no están. Ansu Fati y Carles Pérez, si tienen continuidad, harán olvidar lo de Neymar rápidamente. Si ellos están presentes, el futuro del gol del Barçelona parece estar a buen recaudo, pero por ahora no se les puede pedir más de lo que hacen, que ya es bastante. En tres jornadas disputadas se han visto dos caras muy distintas de un mismo equipo. De visitantes o de turistas, los jugadores no han dado la talla en tierras vascas. En el Camp Nou la cosa fue diferente y el Betis pagó los platos rotos. Sin Messi, el Barça es demasiado vulgar. Si donde se puede perder se pierde, y se pierde en los cuatro encuentros más importantes, Valverde no tiene un problema; tiene un problemón.