No se pierde nada

Desde que se lesionasen Chumi y Carriço la semana pasada hemos tenido la oportunidad de escuchar tres veces a Rubi en sala de prensa. Tras el propio choque ante el Fuenlabrada, en la previa del duelo de ayer contra el Zaragoza y ya en La Romareda, tras el partido. El inconveniente de tener una columna de opinión en sábado es que, cuando los rojiblancos juegan en viernes por la noche, debo redactarla a ciegas, sin saber lo que ha ocurrido sobre el césped. Y, desgraciadamente, están siendo muchas las veces que esto sucede. Por tanto, desconozco el resultado de ese partido en Zaragoza y las palabras de Rubi a posteriori, pero el técnico, al menos en las otras dos comparecencias a las que he hecho referencia, sí ha dejado clara la necesidad de fichar un central. Llevábamos mucho tiempo sin ver al entrenador catalán hacer una petición tan expresa al club. Ni siquiera en el mercado invernal pareció inquietarle que el Almería incorporase a algún futbolista. Sin embargo, ahora se le antoja primordial y así lo está haciendo saber.

No es para menos. De los efectivos disponibles, solo Babic es central. Iván Martos se está reconvirtiendo, pero no ofrece la solvencia que debería brindar un defensor de un equipo que opta al ascenso directo. Poner ahí a De la Hoz provoca prescindir de un superlativo mediocentro posicional para ganar un correcto central. Eguaras y Samú son tan importantes en esto como el propio centrocampista cántabro, y es que, para que esta solución de urgencia cuaje, no solo se necesita que César cumpla junto a Babic, sino que el centro del campo no note su ausencia. Traer un central a estas alturas no es sinónimo de éxito, pero tampoco parece ser una medida contraproducente. Lo peor que podría pasar es que nada pasase. Es decir, que el recién llegado no cumpliese las expectativas y siguiéramos como estamos. Parece razonable hacer caso a Rubi y no hacer pasar por parche a uno de los ejes de la columna vertebral.