Menos mal que el objetivo era encontrar el escudo del Pechina. Si no, hasta hubiese dado algo de miedo toparse con ese nombre: pinsdemauri.com. Pero ahí estaba el escudo en una web que si uno se encuentra tecleando "porno español" hubiese pasado totalmente desapercibida. Una vez en el portal, era imposible cerrar la ventana, ya que era impresionante lo que ahí había y eso que los pines no eran físicos, sino fotos de aquellos que tiene Mauricio Gordillo Álvarez. Este linense, amante de la fotografía, del coleccionismo y del fútbol, tiene una verdadera joya de arte a sus 50 años, con cerca de 30.000, en concreto, 29.710, a los que hay que sumarle los del Oriente y Poli Almería. Fascinado por esa colección, este periodista contactó con él para preguntarle si tenía los dos anteriores, siendo su respuesta negativa y aceptándolos sólo si me podía enviar una bufanda de la Balona, algo que naturalmente rechazó el que suscribe, ya que la intención no era esa. Visitando esta preciosa web, el pensamiento se fue hacia el momento anterior de meter la primera bufanda en la habitación donde está este teclado. Siendo un niño, el primo Antonio Pordoy escribía cartas a los distintos clubs de Primera para que le mandasen algo, obteniendo algún que otro póster, como el del Valencia que estaba en esa vieja habitación. Años después, al que redacta estas líneas le dio por coger la Guía Marca (espero que nadie de AS llegue hasta aquí), apuntar los correos electrónicos de los 42 equipos de la LFP y escribirles, sin existir entonces las RRSS. La fórmula era sencilla: redactar una plantilla, cambiando apenas y el asunto, el nombre del equipo en el cuerpo de texto y poco más. Muchos de ellos derivaban a la tienda oficial a pesar de hacer hincapié en que era un joven sin recursos, mientras que otros mandaban banderines, pósteres o postales. Ese momento al llegar del instituto y ver en el buzón "Real Racing Club de Santander" era pura ilusión, la misma de Mauri y sus pines.