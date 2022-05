El de los pisitos a Megino

Periodistas y escritores se mueven en unidades de tiempo bien diferentes. El periodismo es inmediatez y los profesionales de este oficio escribimos para el olvido. Los escritores tienen más tiempo para la reflexión y documentación, y escriben para el recuerdo. El calendario histórico de la UDA tiene fechas de los dos sentidos y la memoria colectiva ha sumado una más. La del 29 de mayo de 2022, ayer, completa el triangulo mágico, cuyos otros lados fueron los ascensos del 19 de mayo de 2007 y 22 de junio de 2013. El primero, con Unai Emery, interrumpió 28 años de 'travesía del desierto', con varias desapariciones y refundaciones, desde que aquel lejano 10 de junio de 1979 cuando la Agrupación Deportiva se aupó a la élite de la mano del vizcaíno José María Maguregui. El segundo, con Javi Gracia, volvió a echar a Almería a la calle, reivindicando el orgullo de ser almeriense y almeriensista. La celebración del tercero se ha aplazado y ha llegado con efecto retardado y a 500 kms, en Mádrid. Un trecho de 15 años y 10 días median entre la primera y última gesta de la UDA y una curiosa anécdota personal. La plantilla de 2006/07 se dio todo un baño de gloria en la Plaza de Las Velas, donde le esperaban 100.000 personas y este periodista entre ellas. Recuerdo que saludé a Unai Emery y Juan Carlos Carcedo, amigos antes y ahora, quienes me animaron a que subiera al autobús descapotable. No me lo pensé y acepté. Cuando ya estaba arriba, el chófer dio por finalizada la parada y arrancó. Ya no pude bajar. Así, participé de la alegría y fiestón de la plantilla. Llevaba un par de años en Almería, a donde llegué por cuestiones laborales, y ya me sentía un privilegiado. Y oí aquello que los jugadores le cantaron a Juan Megino, concejal de Urbanismo: "Juan, amiguito, regálanos un pisito".