Las pistas de los colegios

Sólo tengo buenos recuerdos de la pista polideportiva (sí, polideportiva, no futbolística) de La Salle y del Santa María de Europa, mi Colegio Mayor de Madrid. En las sudodichas jugábamos al fútbol todos los niños. Que se lo digan a Carmen Belén, con la que disputé pachangas en el recreo, o a Mónica, capitana 'guanche' del equipo universitario al que entrené. Disfrutábamos como cosacos y no necesitábamos de los consejos chorras que algunos políticos quieren convertir en ley. Pero no sólo al fútbol se juega en las 'discriminatorias' pistas, sino que, vendiendo mi libro, fuimos terceros en voleibol, campeones de tenis, había pachangas de baloncesto o balonmano, las usábamos para los test de Cooper en Educación Física... Además, también practicábamos juegos como el puño y vaina, el aviso mosca, el A, E, I, O, U... Lo que pasa que la ceguera política de algunos miembros de la Generalitat de Cataluña les impide ver que las pistas son lugares de socialización de los niños, que son (hemos sido) crueles por naturaleza, no porque sean (hayamos sido) peligrosos fascistas. Habría que verlos a ellos de chicos si eran tan ejemplares como predican. Según leí hace algunas semanas, la idea de algunos políticos catalanes (me duele usar la palabra político, que es alguien que gobierna en beneficio del pueblo, no que trata de convertirlo en bobo) es quitar las pistas polideportivas de los patios para dar paso a unos espacios más inclusivos. En vez de luchar contra los problemas reales que destrozan la sociedad, como la pandemia, la economía o la herida abierta del 'procés', se dedican a hacernos creer que somos todos tontos. ¿Y esta gente va a aplicar la doctrina del Supremo del 25% de la educación en castellano? Ja, no se lo cree ni el Gobierno, que no mueve ni va a mover un dedo. Sólo hay que ver el calvario que están haciendo sufrir a la familia de Canet de Mar. Eso sí que es propio de fascistas.