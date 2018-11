El placer del deber

La historia del fútbol es el viaje del placer al deber. Todo niño empieza a jugar porque sí, por la alegría que le produce jugar con otros. Pero el niño se hace hombre, el juego deja de serlo y se convierte en obligación y negocio. La historia del Almería-Deportivo fue también este viaje, pero a la inversa. Empezó por el deber y no acabó en placer por culpa de Cartabia, algo de René y cinco minutos. Este periodista es de los que piensa que al césped hay que salir a sufrir y no a disfrutar. Para lucir primero hay que sufrir. En la moda y en el fútbol. Las obras, y los triunfos, se abren con talento y se cierran, siempre, con trabajo. Narvaéz puso su calidad y el resto le acompañó con su faena. Los de FF tuvieron rigor y disciplina atrás y alguna opción clara, frente al carácter especulativo y la racanería de los coruñeses. Pero el fútbol es una alegría que duele en ocasiones. Es conocido que la justicia es materia de jueces y juristas, y no es de aplicación al fútbol. Los goles se marcan y no siempre llegan después del juego. No son causa y efecto. En el Wanda Metropolitano se perdió con justicia ante el Rayo Majadahonda y la victoria habría sido lo justo frente a los gallegos, un ex Primera en excedencia. A lo que parece, el equipo se mueve mejor contra los de clase alta y se atasca frente a los equipos de piel rugosa, dura y con muchos puntapiés. Les pone jugar y ganar a los grandes, que juegan y dejan jugar, y los rojiblancos, en casa, son solventes. Anteayer se quedaron al borde de su quinto triunfo consecutivo como local. Este registro de nivel lo alcanzó la UD Almería 2006/07, la del ascenso con Unai Emery en el banquillo, antes de establecer el reto en seis plenos seguidos en esa histórica campaña. Esta ambivalencia 'turronera'- fuerte en casa y blandito fuera- presenta una nueva entrega el sábado (16:00 horas), frente al colista Nástic de Tarragona. Otro examen que testará su relación amor-odio con la aristocracia y respecto de las clases populares de la tabla.