Una plantilla poco valorada

Londres, 9 de septiembre de 2021. Estimado Navarro, el 29 de julio tuvimos nuestra última Correspondencia. Desde entonces la plantilla del Almería ha cambiado mucho. Como escribí el lunes en mis Cartas Británicas, uno de los mayores éxitos ha sido mantener a jugadores como Sadiq, Akieme, Samú o el propio Lazo, y aunque entre los fichajes hay de todo, creo que se ha conformado una plantilla coqueta, que desde luego tiene mucho más potencial del que yo mismo le veía al cierre de mercado y, sobre todo, del que le dan fuera de nuestra provincia (e incluso dentro). Así, tengo que ver en medios supuestamente especialistas como a jugadores del Almería les cuesta entrar en el 11 de la jornada, pese a tener buenas actuaciones. No son pocas las encuestas donde vaticinan que no nos metemos ni en play-off. Luego son muy rápidos en acusarnos de no tener límite salarial y de jugar con otras reglas. Pero lo peor no son los celos de fuera, sino los almerienses que parecen más interesados en que las cosas nos vayan mal. A la tercera va la vencida...