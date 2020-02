Una plantilla versátil

Sobre la bocina, justo cuando nadie esperaba ningún movimiento más, el club almeriense anunciaba el fichaje de Enzo Zidane, el mayor de los cuatro hijos del genial futbolista y gran entrenador del Real Madrid. El fichaje fue tendencia en las redes sociales. Como ocurriera con Guti, los antimadridistas se cebaron, tildándolo desde innecesario e inútil a cosas más fuertes. El propio futbolista no se libró de recibir todo tipo de ofensas. El apellido Zidane pesa mucho. Es cierto que desde que saliera de las categorías inferiores del Madrid ha estado dando tumbos. Es cierto que Enzo no es Zinedine, uno de los grandes de la historia, y no es justo que esa sea su vara de medir. Tampoco creo que haya llegado al fútbol profesional solo por su apellido. Tiene condiciones, pero no para jugar en el mejor equipo de Europa. En un Almería, de Segunda, puede servir. Mucho. Y más con nuestra forma de jugar. José María Gutiérrez puede rescatarlo para la causa. Y Enzo tiene una oportunidad única para demostrar que, con independencia de su apellido, tiene mucho que decir. Enzo fue el séptimo fichaje de esta ventana invernal. Antes llegaron Barbero, Francis, Sivera, Kaptoum, Villalba y Costas. Por el contrario, seis futbolistas salieron: René, Rosic, Owona, Gaspar, Chema y Sekou. Es indudable que la plantilla ha mejorado y tenemos más y mejores recursos que hace un mes. Lo que ocurre es que en un mercado en el que han salido nombres como Negredo, Saveljich, Scarpa, Palacios o Di Plácido, los fichajes lucen menos. Pero siguen siendo grandes incorporaciones y han dejado una plantilla de 25 futbolistas, muy versátil, con distintos recursos, jugadores polivalentes y multitud de variantes. Es el trabajo del entrenador saber gestionarla y sacarle el mayor rendimiento posible. Si a mí me preguntan, es una plantilla con garantías para pelear por el ascenso. No digo que vayamos a conseguirlo, ni que vaya a ser sencillo. Pero tenemos la mejor plantilla que hemos tenido en muchos años y soy optimista de cara a nuestras opciones de subir a Primera.