La plenitud de nino

Una derrota del Fuenlabrada en Riazor, con un penalti a favor del Deportivo en el minuto noventa, hizo posible que el Elche CF se metiera, en el último instante en el play off de ascenso a Primera. En sus filas, un futbolista que afrontaba su última oportunidad de poder subir a la máxima categoría del fútbol español con el equipo de sus amores. Y así ha sido, con cuarenta años de edad, Juan Francisco Martínez Modesto Nino ha visto cumplido su sueño de liderar hasta la élite del balompié a un cuadro franjiverde que hace tres campañas estaba en Segunda B. Cuando los ilicitanos se metieron in extremis en la lucha por dar el salto de categoría recuerdo que se lo comenté a mi padre: "Tengo la sensación que el Elche va a ser el que suba finalmente". Mi padre, un gran seguidor y entendido de la Segunda División, no pensaba lo mismo: "El que va a ascender saldrá de la eliminatoria UDA-Girona". Al final tuve razón. No sé por qué, pero algo me decía que el Elche de Nino saldría victorioso. Quizás mi admiración por el veratense me provocó dicha sensación. Es el tercer salto a la máxima categoría de su carrera, el primero con un equipo ilicitano con el que ha hecho realidad su penúltimo deseo como futbolista. El definitivo será poder seguir vistiendo la franjiverde el próximo curso 2020-2021. Nino ha hecho méritos de sobra para ganarse el derecho a defender en Primera los colores de la entidad a la que llegó en 1997 y, cuando lo vea conveniente, poder decir adiós por todo lo alto a una carrera futbolística que le ha convertido en todo un icono, aún en activo, del balompié en España, sobre todo en una categoría de plata en la que ha dejado huella en forma de récords que tardarán muchos años en superarse, si es que se superan. El cañonero de Vera, autor del gol decisivo en la eliminatoria de semifinales del play off ante el Real Zaragoza, parecía estar destinado a este ascenso a Primera en un Elche -sexto clasificado- con el que consigue ponerle un ansiado broche de oro a la recta final de una carrera en la que algún día, la incombustible leyenda de plata, colgará sus botas habiendo alcanzado su plenitud.