Cuando el Almería anunció el fichaje de Édgar, en mi cabeza, automáticamente, lo vi como sustituto de De La Hoz, dada su polivalencia, ya que podía jugar de central y mediocentro defensivo, como el propio club anunciaba: “Édgar González es un central muy competitivo y disciplinado, que destaca por su gran fortaleza en el juego aéreo. A pesar de su altura tiene una buena salida de balón, lo que le permite también poder actuar como pivote por delante de la defensa”. Entonces no podía imaginar que el club planeara que fuera uno de los dos sustitutos de Babic y Ely, ni que tampoco tuviera en cuenta lo cortos que íbamos dejando marchar a De La Hoz y Samú Costa y traer solo a Baba. Porque una cosa tenía clara, no concebía que el equipo jugara de otra forma que no fuera con un pivote defensivo y con Robertone y Lopy de escuderos. Y aquí empezaron todos nuestros problemas. Jugamos con dos mediocentros y cuatro tíos arriba. Ni equilibrio, ni leches. El centro del campo desbordado y la defensa haciendo aguas como consecuencia. El Almería, el peor colista del siglo XXI, el más goleado de la categoría, recibió el domingo al Girona, colíder, uno de los equipos más goleadores, que había marcado en todos sus partidos menos uno, contra el Real Madrid. Garitano tuvo a bien jugar con Édgar de pivote y el equipo fue otro. Lopy y Robertone disfrutaron de mayor libertad, la defensa funcionó mejor y no solo logramos mantener la puerta a cero contra el rival inesperado, sino que el punto supo a poco porque el Almería mereció más. Fue quizás el mejor partido de este curso y tuvo que ser cuando el equipo tuvo un esquema más lógico, con los jugadores jugando en su sitio. No se podía saber (nótese la ironía). El regreso de Luis Suárez también fue otra de las pocas alegrías que nos pudimos echar a la boca. La permanencia sigue siendo imposible, pero de aquí a final de temporada tenemos que construir el futuro en base a lo bueno que se vio ante el conjunto gerundense. El club tiene que aprender de sus errores y no repetir una planificación tan caótica...