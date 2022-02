Una de las propuestas más interesantes que han llegado a mis manos del recién pasado año 2021 es un ensayo de acertadísimo título en su sentido más amplio: La poesía no es un cuento, como así reza en el frontispicio del libro, y con subtítulo en interiores de, Y otros escritos impenitentes.

Su autor, el traductor, el poeta y escritor gallego Xoán Abeleira, abre sus páginas con citas de autores que, sin lugar a duda alguna, han influido en su manera de entender la poesía. y de escribirla. En él están impresas el pensamiento de Novalis, Arthur Rimbaud, Josefina Maynadé, Rainer María Rilque, André Breton, Stanislas Rodanski, Alejandra Pizarnik o Matsúo Basho.

Estructurado en tres extensos apartados que contienen a su vez artículos sobre Arte y Literatura, pasando por la entrevista o la poesía en particular. Es esta miscelánea variada de creación y pensamiento la que hace que este libro no sea un ensayo tradicional, académico, sino otro cuya base está determinada por la experiencia literaria del autor y las muchas lecturas que lo complementan, de tal manera que La poesía no es un cuento viene a ser un texto oportuno para el tiempo de agitación literaria, aunque ésta sea en la actualidad más insustancial que en otras épocas.

Xoán Abeleira ha sabido limpiar todo aquello que representa lo banal o vacuo, no dejándose influir por fuegos de artificio, sino por la reflexión y profundización de cuanto considera que puede enaltecer al hecho literario, sea poesía o prosa, pero con la distinción de su excelencia creativa, de su sabiduría. A ella se refiere cuando en el primero de los textos del libro, Arte y meditación, escribe: «Escuchar, contemplar y meditar son las tres grandes "herramientas de sabiduría"»; de igual manera en el siguiente texto Las canciones de poder chamánicas: música, poesía y videncia", nos revela que: «En las culturas chamanísticas se desconoce, en efecto, el concepto de autoría. Quien transmite el canto no es más que un médium de la energía cósmica (…) Por encima de la poesía y de la música está, sin embargo, el ritmo, auténtico motor de las "canciones de poder" y de cualquier tipo de poesía que se precie». Pero, centrémonos en la segunda parte, la central y más importante, la que da título al libro: La poesía no es un cuento, por cuanto el autor con serena locuacidad y muestras de una sólida determinación, se adentra en la actualidad poética española, y más concretamente, sobre la joven poesía española. En este sentido escribe: «Un poema no es un cuento, ni tampoco un post de un blog o de una red social, y mucho menos una anécdota prosaica». Entiende Abeleira que «el poético es un lenguaje fuera de lo común, más ligado, más ligado el mundo del sueño e incluso al de la magia que al de la realidad». Y por ello no entiende esa tendencia poética actual de lo anecdótico, superficial y plano de algunos afamados cuya poesía incapacitada para trascender; tendencia que, y así lo expresa su autor «las editoriales alientan, fomentan e incluso "premian" -como "premiaron" antes a los "padrinos" de muchos de esos "jóvenes poetas" que, a la vez y con tanto descaro como impunidad, se "premiaban" entre ellos».

Siguen a este valioso y atrevido artículo otros como El poema en prosa, la entrevista realizada a Pilar Pallarés, El aberrojo en la biblioteca, Duda y amor de un hombre llamado Dámaso, Charla con Rodrigo Olavarría, sin olvidar el que dedica, por su condición de gallego, a Rosalía de Castro en Rosa (lía), la flor rota.

Para concluir habría que decir que este libro, de principio a fin, está colmado de una lucidez poco habitual, que la hondura de lo pensado, meditado y escrito es tal que merece ser leído por todo lector que se precie, pues en él encontrará respuestas a muchas cuestiones sobre arte y literatura, en definitiva, sobre la vida. Xoán Abeleira ha reunido en este volumen el conocimiento necesario, la experiencia literaria y vital indispensable para acometer este ensayo extraordinariamente esclarecedor y apasionante, que viene a ser una bocanada de aire fresco en el más amplio sentido.