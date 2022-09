Otra polémica 'hembrista' más

La mayoría de ruedas de prensa son aburridas. Es de agradecer en este sentido ese picante que aportaban personajes como Mourinho o anteriormente la mayoría de los que salen en el fantástico reportaje LaLiga de los hombres extraordinarios, de Movistar. Sin embargo, en ocasiones se lleva la polémica deportiva hasta límites políticos por aquellos a quienes le interesa poco lo primero y mucho lo segundo. En una semana sin jornada de liga, el motín de la selección femenina acaparó los focos. Una quincena de jugadoras mandó correos a la RFEF renunciando a ir al combinado nacional mientras no cambiase la situación actual, sin explicar exactamente cuál es la misma. No lo hicieron en una rueda de prensa previa a esos correos ni en el posterior comunicado, desperdiciando la ocasión de hablar claro, y, por ende, de evitar una polémica mayor y opiniones que podrían ser hasta descabelladas en el caso de conocer la verdad.

No será este periodista el que se posicione en el bando de las jugadoras ni en el de la RFEF, puesto que, como la gran mayoría, desconoce qué ocurre exactamente. Sí lo han hecho otros que han aprovechado para sacar su lado 'hembrista' (entrecomillado al no existir en ese diccionario al que pegan patadas constantemente). Que qué hubiese ocurrido si eso hubiese pasado en la selección masculina, que directamente era imposible de que ocurriese, que si la RFEF trata el caso así por ser mujeres... La comparación no puede faltar aunque sea innecesaria. Es necesidad de algunos de atizar constantemente al hombre para quedar bien y ganar interacciones en redes sociales. Y aquí sí se puede opinar con conocimiento de causa, visto lo visto en una lucha por igualdad de géneros que tiene aristas bochornosas para el fin último, que progresa y que ya se ha alcanzado en numerosos ámbitos, desnivelándose incluso la balanza por quienes pretenden sacar y sacan rédito político. La sociedad avanza (ya es imposible ver a esos presidentes de los 90) y estos 'bienquedan' sobran para evolucionar.