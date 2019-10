La polémica del pingurucho, ¿inútil o necesaria?

Cualquier opinión sobre la Plaza Vieja, árboles o Pingurucho, a favor o en contra, no carece de argumentos y es respetable; pero quienes están al frente de la ciudad tienen la obligación de dar un paso más, porque sus gestos y sus palabras unen o separan, suman o restan.

Cuando la sociedad se simplifica hasta el vencer o ser vencido sin convencer ni ser convencido, se queda fuera lo que la hace mejorar: la capacidad de lograr acuerdos entre diferentes. En eso consiste la civilización, y eso se parece a los valores del liberalismo que defendían Los Coloraos hace doscientos años.

Por eso no es inútil la polémica (hoy del Pingurucho, mañana del Paseo, siempre del Centro Histórico, etc). Lo inútil es negarla; porque existe y porque está en muchas conciencias de ciudadanos que quieren argumentar y oír argumentos.

Ni los árboles ni el Pingurucho debían ser un debate político, pero este Ayuntamiento lo ha politizado al tomar partido por una idea que, más que cambiar, arrasa con el pasado y suprime la memoria del lugar.

Veamos: a favor de conservar la Plaza Vieja, con la estructura de árboles y el monumento, estamos unos ciudadanos interesados en nuestra historia, patrimonio, biodiversidad, medio ambiente, etc. que no hemos asistido a ningún debate con otros ciudadanos con diferentes argumentos, sino que nos enfrentamos a todo un equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento, que confunde su legitimidad democrática para tomar decisiones con su acierto, conocimiento y sensibilidad para tomarlas, pisoteando los valores de quienes defendemos, más que este árbol aquellas piedras, lo que representan: la historia, la memoria del lugar, la naturaleza incorporada al orden del espacio; y, por qué no, la razón frente al capricho del poderoso.

De llevar a cabo su idea, el del Parque Nicolás Salmerón será el cuarto monumento a los Coloraos levantado en Almería. Y lo peor de todo es que puede no ser el último ¿Qué sociedad es ésta, que crea valores que tira una y otra vez?, ¿qué es lo que no ha aprendido?

Precisamente, un mensaje de los ilustrados Coloraos que tiene vigor en nuestros días es que la forma de avanzar como sociedad pasa por confrontar ideas -no personas-, libres de intereses partidistas. Luego, tras ese debate, que los políticos tomen las decisiones que legítimamente les hemos dado.

Por eso hago una petición doble a nuestros dirigentes locales: si, finalmente, quitan de la Plaza Vieja el monumento a los Coloraos, por favor, no lo rehagan; ni en el parque ni en ninguna otra ocurrencia; déjenlo para quienes sean capaces de suscitar acuerdos.

Si, por el contrario, están tan seguros de que lo que quieren hacer es mejor para la ciudad ¿por qué no nos enseñan ese secreto plan para reactivar la Plaza Vieja, que necesita prescindir de árboles y Pingurucho? ¿Por qué lo anuncian, pero no lo muestran? Y, por fin, si vale lo mismo ¿por qué no construyen primero el "nuevo" Pingurucho y después deciden cuál tirar? (¿Somos tan ricos?)