El político deportivo

Las elecciones municipales, por fortuna, poco tienen que ver con las nacionales, las autonómicas o las europeas. Por lo menos en Almería. A mi juicio, el buen político es el cercano, el que comparte acciones de la vida cotidiana contigo. Luego, todos suben los impuestos y apruebas leyes dependiendo de la coyuntura del momento. Véase lo calladico que se tenía Pedro Sánchez la masacre fiscal que nos tiene preparada. Por eso, la política municipal siempre entra de forma más agradable por el ojo. En mi caso, me gusta que, a nivel general, los personajes de la vida pública realicen deporte con los que somos más desconocidos. Le doy mucho valor al alcalde o al concejal de turno, incluso al miembro de la oposición, que se calza sus tenis un domingo y realiza una carrera popular con los miles de almerienses que nos hemos enganchado al running. No el que va a hacerse la foto y dar el pistoletazo de salida, sino el que suda, el que saca la lengua en el kilómetro 3 porque no puede más, el que llega casi a rastra a la meta. Ese sacrificio es el nuestro día a día para sacar nuestro trabajo.