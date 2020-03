Un poquito de por favor

Los futbolistas profesionales, sobre todo los de Primera y Segunda, esos grandes privilegiados a los que no creemos que sus clubes les apliquen ningún ERTE ni dejen de percibir en su cuenta corriente lo que tienen estipulado en su contrato, a pesar de no trabajar con normalidad, deberían de olvidarse un poco de las redes sociales y dejar de subir imágenes de cómo lo están pasando, y no lo digo por los jugadores del Almería porque pocos, pienso yo, tendrán casas descomunales, dotadas de todo tipo de artilugios que nada tienen que envidiar a un gimnasio. Son muchas las imágenes de jugadores de gran nivel, prácticamente todos internacionales con sus respectivos países, que poco ejemplo están dando. Lo digo porque ahora que todos estamos "atrincherados" en casa, con muchas más ganas que ellos de salir a la calle, nos inundan con imágenes de casas con gimnasio, piscina, jacuzzi, parcela con césped, algunas hasta con porterías de fútbol… Esa no es la realidad de la gran mayoría de ciudadanos, algunos en casas de no más de treinta metros cuadrados y donde apenas hay espacio para estirarse. ¡Qué suerte! Exclamamos muchos, ¡Qué casas! Así pasamos todos la pandemia. La única diferencia es que no estás con el resto de compañeros, pero no permanecen encerrados entre cuatro paredes las 24 horas del día. Deberían darse cuenta de que eso lo único que crea es odio, ya que mientras unos no saben cómo ingeniárselas día sí y día también en casa, sin poder moverse, otros pueden tomar el sol en sus parcelas, o nadar en la piscina o pelotear con un balón y, encima, lo suben a las redes sociales. Son trabajadores privilegiados, que ganan una pasta descomunal y que no viven en casas pequeñas con un solo cuarto de baño y una cocina en la que hay que pedir permiso para darse la vuelta. ¿No se dan cuenta que en este país hay mucha gente que lo está empezando a pasar muy mal y es rara la casa en la que no hay algún integrante de la familia que no sea futbolero, o de baloncesto o que le guste el tenis? Todos queremos salir de estas cuatro paredes. Un poquito de por favor.